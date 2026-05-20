假綠電真吸金1.66億！P圖台電合約誆13％高報酬 業者判9年3月還得賠

博臣綠電科技工作室涉吸金上億元，近日有被害人求償，台中高分院判賠確定。（資料照）

「博臣綠電科技工作室」涉嫌偽造台電合約、宣稱簽有再生能源購售契約等方式吸引投資，吸金高達1億6613萬元，台中高分院二審，考量陳姓負責人與胡姓女特助陸續與部分被害人和解，撤銷原判決後仍依違反銀行法等罪，分判處陳男9年3月、胡女3年10月確定，另因近日有被害人提起民事求償，也判二人須連帶賠償34萬餘元。

經查，陳男為「博臣綠電科技工作室」負責人，胡女則擔任特助兼財務，兩人明知公司根本未與台電簽訂任何再生能源購售契約，也沒有實際研發所謂D-POWER螺旋式綠能發電設備，卻自2020年間起，在桃園、台中等地舉辦投資說明會，並透過臉書廣告及親友介紹等方式，招攬民眾投資。

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為了取信投資人，陳男對外宣稱，設備每小時可發電45度，且已與台電簽署合約，台電每月固定收購綠電，只要投資人以50萬元購買一台設備，每月即可固定獲得2萬5000元紅利，換算年報酬率高達13％，此外，陳男還上網下載台電通知單，再利用修圖軟體偽造電費憑證，向投資人展示營運成果，總計吸金達1億6613萬元，被害人多達98人。

其中莊姓女子因信任高獲利說詞，一口氣投資44台發電設備，共投入2200萬元，事後驚覺全是偽造文件，憤而提起民事訴訟，法院審理後，扣除先前已領取245萬元紅利，判決陳男等人仍須賠償1955萬元，另名廖姓投資人則投入50萬元，扣除已取得15萬餘元紅利，仍損失34萬4600元，台中高分院認定其主張有據，判陳男與胡女須全額連帶賠償，全案均已確定。

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