獨家》破車窗逮2嫌起獲槍、毒 台南4警遭劃傷

台南市警一分局大批警力在東區東門路制伏兩名駕車拒捕的男性嫌犯。（記者王俊忠翻攝）

南市警一分局今天下午接獲雲林警方通報，1輛轎車涉刑案攜有兇器逃到台南，台南警力協助搜尋，很快在東區東門路發現目標車，大批警力在東門路攔下陷入車陣的嫌犯車，因2嫌犯拒不下車，多名員警上前破窗，將車內2男嫌拉下車制伏，過程有4名員警遭破窗的碎玻璃劃傷，幸無大礙。

據了解，由陳姓、林姓兩名男子（均48歲）駕駛的鐵灰色豐田轎車行駛進入台南市境內，雲林警方於今天下午1點許通報南市警一分局協助攔截圍捕，一分局線上巡邏警網即快速集結前往攔截。

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不久，南市警一分局掌握陳、林兩嫌犯的座車出現在東區東門路一帶，大批警力前往追逐，於目標車在東門路近中華東路口陷入車陣時，多名員警見機不可失、上前示意兩嫌犯下車，但兩嫌拒不下車，員警果斷拿警棍朝駕駛座破窗，隨即將車內的陳、林兩嫌拉下車制伏，在拉扯制伏過程中，參與破窗與抓人的4名一分局員警手部遭碎玻璃劃傷，幸無大礙，並未送醫。

警方在兩嫌車內找到1把手槍、刀械與一些疑似毒品物證，隨即將兩嫌帶回警局及交給雲林警方偵辦。

消防救護人員到場協助處理破車窗制伏嫌犯時遭碎玻璃劃傷的員警傷勢。（記者王俊忠翻攝）

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