川習會國宴女侍爆「胸型不對稱」藏監聽器 軍裝照曝光掀解放軍疑雲

川習會國宴影片與截圖在社群平台X瘋傳，負責為賓客服務的女侍（右）成為熱議焦點。圖為其在宴會中站在特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（左）身後的畫面。（翻攝自@Eng_china5的X帳號）

美國總統川普日前在北京結束「川習會」行程後，多段關於中方國宴女服務生的影片在社群平台X瘋傳。海外時事評論人士蔡慎坤、社群帳號「新聞調查」等質疑，北京當局可能將解放軍情報人員裝扮成服務生，在貼身伺候美國政要的同時蒐集情報。名為「sam51824016070」的X帳號更釋出多張截圖，質疑女服務生合身制服下的胸型不對稱，疑似藏匿無線監聽設備。

根據X平台流傳的影片顯示，一名面容清秀的女服務生在國宴進行期間，全程站在白宮副首席幕僚長米勒（Stephen Miller）身後。該名女侍不時以冷冽眼神觀察面前的美國高官，並頻繁觸摸耳朵與下巴。X帳號「Fengyi1811」隨即起底該名女侍的身分，並公布她身穿解放軍軍服的照片。

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時事評論員蔡慎坤分析指出，能在國宴這種極高防護場合活動的人員「都不簡單」，這些女服務生或多或少都肩負著特定使命，不可能僅是尋常的餐飲服務人員。X帳號「LuJun Quan」也指出，中方不可能放棄此次近距離接觸美國政要的機會，看這眉宇間就不像是平常的服務生。

胸型不對稱引發竊聽質疑 社群帳號指胸口藏監聽設備

除了監視手勢之外，女服務生制服的外觀也成為防諜討論焦點。名為「YiFeng Su」的X帳號爆料指出，這些女服務生很可能在身上藏有監聽設備，其在合身制服下呈現的「胸型不對稱」異常高低差，很可能是在胸口藏有特殊通訊與竊聽裝備，以便在端茶、倒水等近距離貼近客人的機會時，竊聽美方人員之間的交談。

雖然X帳號「China pulse」發文指稱，中方在此次國宴中挑選了兼具外貌與社交技巧的服務人員，目的在展現中方待客之道。但多數網友在比對流出的軍裝照片與貼身監控影片後，認為這是一場經過精密部署的情報監控行動。

目前白宮與北京官方均未對相關社群影片發表評論，相關人員的真實身分也無法獲得第三方獨立查證。

社群平台X瘋傳的對照圖。上方為兩張身穿中國解放軍軍服的證件照，下方為川習會國宴中，站在白宮副首席幕僚長米勒（Stephen Miller，右下）身後傾聽的女侍。（翻攝自@Fengyi1811的X帳號）

網友指出，川習會宴會上的這些女服務生的胸部一大一小，很可能是在胸口藏有監聽設備。 （翻攝自 @sam51824016070 X 帳號）

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