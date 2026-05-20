JR山手線不用轉車有望直達迪士尼 JR東日本與西武鐵道宣布合作

兩家鐵路公司首次進行列車直通運轉，屆時將營運觀光特急列車，連結東京迪士尼樂園所在的舞濱站與秩父地區等地。（圖擷取自@tvwod235社群平台「X」）

JR東日本與西武鐵道於19日宣布，將自2028年度起展開JR武藏野線與西武池袋線的相互直通運轉。這是兩家鐵路公司首次進行列車直通運轉，屆時將營運觀光特急列車，連結東京迪士尼樂園所在的舞濱站與秩父地區等地。

《日本經濟新聞》報導，雙方將利用位於JR新秋津站（東京都東村山市）與西武鐵道所澤站（西格瑪縣所澤市）之間的聯絡線進行銜接。預計配合2029年3月的改點正式開始直通運轉，目前正研擬原則上每週運行1次、全年運行約50班次，暫不考慮改為定期班次。

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此舉旨在連結JR東日本沿線的東京迪士尼度假區、熱海溫泉等觀光勝地與西武所澤以北的區域，以開拓觀光需求。此外，目前也有配合日本職棒埼玉西武獅隊的比賽，推出連結Belluna巨蛋（所澤市）與大宮站（埼玉市）的運行方案。

用於直通運轉的車輛，將由2026年度退役的西武10000系（New Red Arrow）改裝為觀光特急列車。該列車也預計在西武新宿線運行，除了普通座席外，還將配備半包廂與沙發座，並設置吧檯供應輕食與飲品。

會中亦宣布將在JR新秋津站與西武秋津站（東京都東村山市）之間興建轉乘通道。目標於2030年代前半完工，屆時將設有頂棚，讓旅客移動時不會淋到雨，兩站之間的步行時間也將從目前的8分鐘縮短至4到5分鐘左右。

在同日的記者會上，JR東日本社長喜勢陽一表示：「這將催生跨區域的全新周遊觀光動態。」西武鐵道社長小川周一郎則表示：「這不單純只是交通工具，而是能讓旅客在移動的過程中也能享受樂趣。」

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