分手後竟在她機車裝追蹤器 恐怖情人撂話「求神拜佛也沒用」

分手後在她機車裝2顆追蹤器，新竹恐怖情人撂話求神拜佛也沒用。（情境照）

新竹羅姓男子不滿女友分手，竟在蝦皮買2個定位追蹤器偷裝在她機車上，還傳訊恐嚇「沒道德感的人求神拜佛也沒用、一輩子讓你背負背叛腳踏兩條船罪名，要玩我慢慢跟你玩、我相信有輪迴有報應」，被害人察覺有異到機車行發現追蹤器，新竹地院依妨害秘密罪判刑6月。

法官調查，羅男與陳女前為男女朋友關係，去年1月羅男分別在蝦皮拍賣網站上購買車輛定位追蹤器2個，並以雙面膠黏貼方式，分別將定位器黏貼、裝設在陳女機車側殼內側，並開始傳送一些詭異的訊息給陳女。

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簡訊內容包括「沒道德感的人求神拜佛也沒用，人在做天在看、髒、幹了什麼見不得人的事怕人知道、一輩子讓你背負背叛腳踏兩條船罪名，兩個人搞我，我慢慢看，要玩我慢慢跟你玩。一個背叛、一個背骨、是妳眼瞎找錯人，搞我，我相信有輪迴有報應，臭名很快就聽到了。」

羅男以此方式無故窺視陳女非公開行蹤，並跟蹤、騷擾，因陳女察覺有異，於去年3月7日至機車行檢查而發覺追蹤器，遂報警處理後始循線查悉上情。

法官審酌羅男不思以合法途徑處理與陳女之間糾紛，竟連續在陳女機車車殼內側裝設定位器，無故竊錄行蹤，更傳送騷擾文字，侵害陳女權益，迄今尚未達成和解以賠償損害，最後依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪判刑6月。

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