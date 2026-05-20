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    研究生疑因教授刁難輕生 北科大：相關教師教學工作一律暫停

    2026/05/20 16:18 記者楊綿傑／台北報導
    北科大研究生輕生事件，校方已啟動調查。（資料照）

    北科大研究生輕生事件，校方已啟動調查。（資料照）

    台北科技大學傳出研究生疑似因實驗室、教授要求等學業問題輕生。校方回應表示，已展開全面調查，暫停該教師教學及非急迫性指導工作，後續再依調查結果處理。

    輕生研究生友人凌晨在社群平台上轉發其生前留下的文字。該生控訴，長期處在實驗室高壓環境，還要接受指導教授朝令夕改的指令，努力撐過來只求畢業，但最後還是「被踢掉」。

    校方表示，全體師生深感哀痛與不捨，校方已於第一時間向家屬表達最誠摯的慰問。對此事件，學校已即刻啟動校內應變機制，學務處及相關單位亦主動聯繫家屬並設置專責窗口，持續保持密切聯絡，全力協助處理後續行政庶務；傾全力提供必要之實質支持與關懷。

    校方提到，針對外界高度關切事項，將秉持審慎、客觀及負責的最高原則嚴肅面對，目前已依相關程序全面啟動調查及通報作業。為確保調查之公正性並保護學生權益，就涉及教師之部分，學校已即刻採取斷然之行政與教學調整措施。

    校方說，於調查結果出爐前，已對相關教師之教學及學生指導權限進行管制，其中教學與非急迫性之指導工作，一律暫停。至於涉及學生畢業、口試或其他急迫且必要之學業事項，將由系所主管共同參與、依程序全權協同處理，以確保學生權益及調查之絕對公正。也鄭重聲明，任何個別事實之認定、責任之歸屬及後續懲處，均將依正式調查結果及法定程序辦理。

    而在學生支持部分，學校已全面啟動高強度心理支持與關懷機制，諮商中心亦主動派員介入，針對與事件相關之學生、師長及同儕，提供必要之心理諮商、關懷陪伴與長期追蹤協助，全力降低事件衝擊，杜絕二次傷害。

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