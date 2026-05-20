正妹約炮竟暗藏殺機 BMW男驚覺設局開車輾壓當鋪員工險喪命

高雄男子遇人討債加速衝撞欲逃，當鋪員工慘被捲進車底拖行30公尺，救護車趕到現場救人。（民眾提供）

田姓男子向當鋪業者借15萬元週轉，但分文未還賴帳，業者叫袁姓、陳姓員工裝成女網友，約田男出來，田男赴約到場後發現自己遭設局，開著BMW落跑時，竟將袁男輾過還拖行30多公尺，造成袁男傷重險喪命，一審依殺人未遂罪判田男徒刑7年，民事部分須賠613萬餘元。

判決指出，21歲的田姓男子以一輛大型重機車作為擔保品，向當鋪借了15萬元後，第一期就賴帳不繳還避不見面，當鋪業者為了讓田男出面解決債務，請女員工佯稱成女網友，假意在網路上和田男攀談並相約見面，田男上當，2024年6月5日下午和女網友約在三民區某超市前碰面。

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田男開著BMW赴會，還沒下車，就看當鋪的袁姓、陳姓員工等在超市前，田男發現自己被設局，趕緊調頭想要落跑，袁、陳兩人看到田男想跑，也上前準備攔住人車，沒想到田男被攔阻時，將袁姓男子撞倒在地後，車輪將袁男捲入車底，拖行了30多公尺。

田男發現自己撞到人，車底下還有「異物」，竟沒有停車查看，反而前後來回移動，企圖讓「異物」脫離車底，而困在車底的袁男則被來回輾壓，被救出時身上多處灼傷，差點死在輪下。

高雄地方法院審理時，田男坦承犯行，還說自己曾被袁男暴力討債過，因此才認得對方，但辯稱自己沒有要殺人企圖，只想逃離現場，被法官依殺人未遂罪判刑7年；民事部分，袁男請求703萬餘元賠償，法官根據袁男傷勢及受損程度，判男男應賠613萬餘元，可上訴。

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