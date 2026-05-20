特斯拉衝撞警用重機還PO網「要報警嗎?」 網友撻伐

一名特斯拉車主在板橋撞上紅燈剛起步的警用重機，造成警員及機車倒地，疑似駕駛還PO網，引發網友撻伐，警方依法辦理。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警海山分局一名警員騎乘警用重機執勤返隊時停等紅燈，卻遭後方一輛特斯拉電動車撞上，人車當場倒地，幸無大礙，但警員遭撞，自己也受到驚嚇，當事人見狀，還拍攝上網，詢問「這樣還要報警？」引發網友撻伐，紛紛痛批「如果是本人，拜託駕照燒一燒，不要出來害人，之前才有警察被撞死」；警方初判未注意車前狀況肇事，確切肇因仍待過濾路口監視器、車上行車影像佐證偵辦，當場對肇事駕駛開罰，後續還要賠償警車修復。

據了解，這起車禍發生在18日晚間7時許，新北市警海山分局員警18日傍晚執行路口交通勤務，勤務結束騎乘警用紅牌重機，沿民生路往中和方向行駛，返回分隊駐地途經事發路段，綠燈正要起步，未料遭後方邱男駕駛的特斯拉自小客車疑未注意車前狀況，追撞前方執行勤務的張姓警員。

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據了解，警員遭撞後人車倒地，肇事邱姓駕駛下車，疑似還拍攝警員人車倒地，再回拍自車，並PO網詢問「這樣還要報警？」未料引發網友撻伐，網友反諷「前面不走就用撞的，優秀……」，還有人質疑肇事駕駛當時看手機、以為會自動煞停，更有網友斥責，肇事駕駛要跟進撞死警察的悲劇！

由於是海山分局交通分隊警員遭撞，警方依規定避嫌，交由板橋交通分隊介入偵辦，肇事邱嫌辯稱，當時沒注意車前狀況撞上，自己也很驚訝，警方將釐清是否因使用手機、開啟輔助駕駛釀禍，初步雙方沒有酒駕，將進一步釐清車禍原因及責任歸屬。

海山分局也上網回應，「脆友您好，下次駕駛車輛時，務必與前方保持安全車距，切勿誤踩油門，以免造成交通事故。」警方呼籲，如發生交通事故，無論損壞程度或傷勢狀況，應撥打110報案，交由警方到場處理，以確實釐清責任歸屬，保障雙方權益。

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