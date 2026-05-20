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    黑幫槍擊案竟「警察喬定」 竹南分局偵查隊小隊長包庇持槍判6年

    2026/05/20 10:52 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院認張姓小隊長犯公務員包庇非法持有制式手槍罪，判6年徒刑、併科罰金10萬元；另依公務員財產來源不明罪判刑1年。（資料照）

    苗栗地院認張姓小隊長犯公務員包庇非法持有制式手槍罪，判6年徒刑、併科罰金10萬元；另依公務員財產來源不明罪判刑1年。（資料照）

    苗栗縣竹南警分局2022年偵辦竹苗地區幫派槍擊案，爆出警界包庇醜聞。苗栗地院審結，時任張姓、曾姓偵查隊小隊長，與幫派「喬人」、「喬槍」找來少年頂替犯案，依公務員包庇非法持有制式手槍罪，判張6年徒刑、併科罰金10萬元；另依公務員財產來源不明罪判刑1年。曾則因共同犯行使公務員登載不實文書罪，被判1年6月、緩刑5年，須向公庫支付50萬元。

    判決指出，2022年9月17日竹南地區發生幫派尋仇槍擊案，張男明知王姓少年非真正的槍手，仍依與涉案幫派份子老大之約定，僅帶走涉案手槍、王姓少年及駕駛作案車輛的殷姓男子，再前往新竹市十八尖山停車場拍攝假搜索、假查緝影片，並以偽造證據將案件移送法辦。

    後來王姓少年在少年法庭調查時翻供，案件因此曝光。檢方進一步追查，還發現張男涉嫌財產來源不明，並查出，張男犯案期間及其後3年收入僅約238萬元，2023年財產申報存款僅2萬多元，2024年1月薪轉帳戶餘額甚至只剩829元，卻以兒子名義購入一輛價值273萬元的保時捷供自己使用，且其中113萬元現金來源交代不清。

    張男否認犯行，辯稱其認王姓少年是真正犯嫌，購車款則來自平日放在身邊的現金90餘萬元及其胞弟奠儀約40萬元等。不過法院根據少年、殷男及警方相關人員證詞等，認定其說詞不足採信。

    合議庭認為，張、曾2人職司偵查隊小隊長，本應持身廉潔及公正打擊犯罪，卻以「喬人」、「喬槍」方式包庇真正犯嫌，甚至配合拍攝不實查緝影片、製作虛假筆錄，嚴重損害司法警察公信力，因此依法判刑。另考量曾男就此案犯行非居於主導地位，且坦承犯行、具悔悟之意，宣告緩刑5年，及命其應向公庫支付50萬元。

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