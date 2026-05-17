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    童年多次遭父親強制猥褻 女17年後揭發狼父犯行

    2026/05/17 17:28 記者鄭淑婷／桃園報導
    性騷擾示意圖。（資料照）

    性騷擾示意圖。（資料照）

    桃園市1名女子控訴17年前自己還在讀小學時，多次遭到父親強制猥褻，當時她為了母親選擇隱忍，直到長大成人、自己也當了媽媽，決定報案揭發父親惡行，即使狼父否認犯行，但女子指述前後一致，且當時親友還曾為此事召開家族會議，桃園地院法官認為狼父辯詞難以採信，依7個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處他應執行4年8月徒刑。

    女子控訴，就讀小學時多次遭父親猥褻，第1次是在她國小4年級暑假前後發生，當時父親常趁她熟睡之際，闖入她房間亂摸她的身體，包括胸部、下體等部位，那個暑假至少發生5次，另有1次晚上她在父親工作處的空地跟小狗玩，玩著玩著突然覺得難過並哭泣，父親過來抱住她，原以為是安慰，沒想到父親隔著衣服摸她的胸部，動作持續3到5分鐘，任她怎麼掙扎都沒用。

    女子控訴，還有一次媽媽載阿嬤回家，父親趁家裡只有她在，突然把她叫過去說「胸部讓我摸一下」，隨即伸手碰觸她的胸部，她奮力掙扎逃回房間，「每次父親對我這樣，我就是努力想辦法掙脫、推他、想踹他」，她曾將事情告訴表姊，舅媽跟媽媽輾轉得知後，家裡還曾為此召開家族會議，媽媽提到「要不要我跟爸爸離婚，然後我們搬出去」，但當時父親工作剛起步、母親沒有工作，如果媽媽帶著她離開家會很辛苦，她不想媽媽這麼辛苦，最後還是選擇待在家裡，「但不代表我接受父親對我做的這些事」。

    女子現已長大成人且為人母，她決定不再隱忍，報案揭發父親當年的惡行，也希望給父親一個警示，男子則矢口否認，並稱沒有對女兒做什麼事，小屁孩的話也不可能對她怎樣，男子辯護人稱，女子所指述之事距今已久，且僅有她單一指述，實難據此認為男子有此犯行，即使有女子媽媽及表姊證詞，兩人也只是聽女子轉述，不足作為補強證據。

    判決指出，女子於警詢、偵訊及審理時，針對父親猥褻行為過程及地點、次數等都一致，沒有任何想像或誇大情形，且兩人是父女關係、無仇怨嫌隙，目前兩人還有聯繫，女子應無羅織杜撰不利父親的必要，再者，從女子媽媽及表姊證述，當年家人確實有為此事召開會議，加上女子長大後多次傳訊父親質問當年發生的事，男子曾回訊「對不起」、「我知道妳們恨不得我去死」，未對女兒的指控有任何反駁，男子與辯護人說詞顯為臨訟杜撰，難以採信。

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