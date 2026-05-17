彰化金馬路3車追撞 300多萬賓士失控側翻畫面驚險

彰化市金馬路今天下午發生3車追撞交通事故，肇事的賓士車側翻。（警方提供）

彰化市今天（17日）下午發生一起3車連環撞的翻車事故，56歲卓姓男子駕駛2年多前花了300多萬元購買的賓士新車，載83歲老母親從台中用餐完準備返家，行經彰化市金馬路二段692巷口時，不慎猛烈追撞前方停等紅燈的車輛，強大撞擊力導致前車再往前推撞，賓士車當場失控衝向內側車道側翻，玻璃、零件碎裂在地。警方表示，事故共造成3車毀損、2人送醫，所幸皆無生命危險。

彰化警方表示，今天下午2點10分左右接獲報案，指稱金馬路二段發生連環車禍，員警趕抵現場發現，一輛賓士車側翻在內側車道，駕駛卓男自行脫困，媽媽破窗被救出，消防局救護車隨即將受傷的母子送往彰化基督教醫院急診部救治。

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彰基指出，卓母到院時意識清楚，但胸部、頸部與腰椎均受傷，正由神經外科會診與後續檢查，暫時留院觀察中；卓男到院後表示傷勢無大礙，拒絕掛號就醫，隨後自行離院。

警方調查，事故涉及3輛自小客車、車上共7人，當場對3名駕駛人實施酒精測試，酒測值均為0，已排除酒駕肇事。初步研判，賓士車駕駛疑因未注意車前狀況而肇禍，詳細事故原因與肇事責任，有待警方進一步調查釐清。

圖右賓士車追撞等待紅燈的前車後，再衝向內側車道側翻。（警方提供）

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