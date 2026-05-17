國中男遭圍毆 法院認定不符霸凌持續性要件 慰撫金從300萬降至24萬

嘉義地院判決9名施暴男學生，需連帶賠償精神慰撫金24萬元。（資料照）

嘉義某國中2024年疑似發生校園霸凌，一名男學生在廁所遭到9名同班男同學施暴，被害人遭強行勒令下跪、連喊3次對不起並磕頭道歉，在場者以手機錄影圍觀助勢。被害人向嘉義地院提告9人及其家長損害賠償300萬元，法院日前判決認為，該事件屬偶發單一的校園安全事件，裁定需連帶賠償精神慰撫金24萬元，全案可上訴。

法院認為，本件屬偶發一般校園安全事件，不具校園霸凌防制準則規定「持續性」要件，非校園霸凌。被害人於案發後，在校上學、生活期間相處並無任何不良反應，難認被害人有因侵權行為出現嚴重不良反應及後果，請求精神慰撫金過高。

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判決書提到，被害人僅提及處於敵意或不友善環境，並未說明除本件之外，有無同樣類型或類似之行為一再發生或於某一段期間持續，這與霸凌行為持續性要件不符，法院認定被害人主張事實一部分為霸凌行為，並不可採。

判決指出，當事一名男同學因故對被害人心生不滿，於2024年9月30日當天上午8點多，竟夥同另8名同校男學生共9人，攜帶汽水瓶、水泥塊及鋁棍等，前往該校南樓1樓廁所聚集後，徒手毆打及以腳踹被害人胸部，導致被害人背部及胸部挫傷、腹部鈍挫傷。

其間，被害人遭強行勒令下跪、連喊3次對不起並磕頭道歉，在場者一旁以手機錄影圍觀助勢。

事後，嘉義地院少年法庭裁定施暴9人構成傷害罪、強制罪等，被害人認為受到校園霸凌，再向法院提告9人應連帶賠償精神慰撫金300萬元。

被害人也控訴涉案學生中，有人以五字經等言語辱罵他，更長期向他借錢或索取早餐費，及逼他購買巧克力、電子菸、香菸，甚至支付網路購物費用與生活費，累積金額高達4萬餘元，但多次向對方要求還錢都不被理會。

法院審理後，針對4萬多元等借款，認為被害人舉證不足，求償全數駁回；審酌判定集體施暴的慰撫金以24萬元為適當，另有1名涉案學生因飆粗口，辱罵名譽侵害部分須再連帶賠償8000元。

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