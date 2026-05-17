潑漆天母「台北鴨王」私廚洩憤 疑投資200萬失利誤認仇家

羅男潑漆。（記者王冠仁翻攝）

台北市天母知名餐廳「惦-安私廚」以鴨肉料理聞名，吳姓老闆被稱「台北鴨王」，號稱訂位要等1年，但餐廳日前被人潑漆引起議論；警方循線逮到涉嫌潑漆的40歲羅姓男子，發現全案是因債務糾紛而起。羅姓男子多年前拿出200多萬元，跟謝姓友人在南韓合夥做生意失利，他不滿謝姓友人落跑、斷絕聯繫，近期得知對方多次出現在該餐廳，懷疑謝姓友人跟餐廳經營有關，多次上門卻找不到人，才憤而潑漆洩憤。

台北市警局士林分局今天宣布偵破此案。上週日，警方接獲報案，聲稱忠誠路二段一家餐廳，鐵捲門、大門旁牆面與地板，遭人潑灑大量藍色油漆。警方調閱監視器畫面，發現有一名男子凌晨時刻，開車前來；男子下車時，手上提著兩個塑膠桶，桶內裝滿藍色油漆，他走到餐廳門口潑灑後，還將塑膠筒丟棄在場。

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警方以車追人，根據犯嫌駕駛的車籍資料與離去動線，循線鎖定住在新竹的羅姓男子涉有重嫌，近期通知他到案說明。

據悉，羅多年前在南韓工作，在當地認識同樣來自台灣的謝姓男子，兩人一拍即合，還在當地合夥投資餐飲生意。未料，這筆投資最終失敗收場，羅不滿付出的2百多萬元付諸流水，氣急敗壞找謝質問，卻發現對方居然斷絕聯絡。

羅投資失敗後不久回台，但對此事耿耿於懷，多次跟朋友訴苦，更因家人生病急需醫藥費。近期有朋友告訴他，謝曾多次出現在「惦-安私廚」中，他因此透過網路尋找相關資訊，多次從新竹住處北上去餐廳找人，卻都撲空。羅疑似認為謝跟該餐廳經營有關，越想越氣，當天凌晨臨時起意，開車去五金行買油漆，再次北上，跑去餐廳潑油漆。

警方將羅男依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

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羅男潑漆。（記者王冠仁翻攝）

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