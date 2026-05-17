大園警雷霆除暴嚴查不法 警鷹眼揪毒駕騎士

大園警分局16日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄內重要路段及治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤。（大園警分局提供）

桃園市大園警分局昨（16）日晚間執行雷霆除暴專案，草漯派出所員警於執行勤務時，發現28歲黃姓騎士行跡可疑，且騎車時手握煙桿，員警立即上前攔查，果然搜出近10克依托咪酯「喪失煙彈」，揪出騎士毒駕惡行，訊後依公共危險及毒品危害防制條例將他移送桃園地檢署偵辦。

雷霆除暴專案由桃園市警局副局長廖材楨主持勤前教育，提醒值勤同仁臨檢時務必提高警覺、注意周邊異常狀況，並落實執勤三安，全力淨化轄區治安，大園分局長蘇茂智也叮嚀同仁查獲毒駕時，應嚴格遵循相關作業程序，切勿疏縱人犯。

請繼續往下閱讀...

大園警分局表示，此次雷霆除暴專案由分局長蘇茂智親自帶隊，規劃設置多處臨檢點，並採分組巡邏方式強化轄區治安維護，針對轄內曾經發生或易發生事故之KTV小吃店、汽車旅館、青少年聚集易生涉毒及色情等其他治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤務，強力掃蕩轄內不法份子，並與轄區守望相助隊、民防及義警等民力，共同維護社會治安、展現打擊犯罪決心。

大園警分局表示，透過強力掃蕩、查緝，共查獲詐欺案6件6人、公共危險案件15件15人、毒品案件15件11人、詐欺等各類通緝犯30件21人、其他各類刑案20件12人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

大園警分局16日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄內重要路段及治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤。（大園警分局提供）

大園警分局16日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄內重要路段及治安顧慮場所，執行擴大臨檢及封鎖式路檢勤。（大園警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法