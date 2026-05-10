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    首頁 > 社會

    天母知名私廚餐廳遭人潑漆 疑因感情糾紛鎖定特定犯嫌

    2026/05/10 14:36 記者王冠仁／台北報導
    男子前往潑漆。（記者王冠仁翻攝）

    男子前往潑漆。（記者王冠仁翻攝）

    位在台北市天母一家知名私廚餐廳，今天被人發現店門遭人潑漆，警方介入調查發現，發現有一名男子，趁著夜色掩護，在今天凌晨時刻前往潑漆。據悉，全案疑因餐廳其中一名員工與人有感情糾紛，警方目前以車追人，已鎖定特定犯嫌，近期將通知到案說明。

    北市警士林分局在今天下午1時許接獲報案，報案人聲稱，位在忠誠路巷弄內一家私廚餐廳，店門口遭人潑漆。警方到場調查，發現餐廳的鐵捲門、大門旁牆面與地板，遭人潑灑大量藍色油漆。

    警方調閱監視器畫面釐清，發現有一名男子在凌晨時刻，趁著夜色掩護，開車前來餐廳附近；該名男子下車時，手上提著兩個塑膠桶，桶內裝滿藍色油漆，他走到餐廳門口潑灑後，還將塑膠筒丟棄在現場。

    警方獲報後清查，發現全案疑似是因為餐廳一名員工，與人有感情糾紛所致，警方已循線鎖定特定犯嫌身分，並將儘速通知到案說明。

    士林分局呼籲，民眾如有糾紛應循理性、合法管道處理，切勿以暴力或破壞方式表達訴求，以免觸法。

    男子前往潑漆。（記者王冠仁翻攝）

    男子前往潑漆。（記者王冠仁翻攝）

    男子前往潑漆。（記者王冠仁翻攝）

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