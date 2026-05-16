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    檢求刑20年！馬國車手5天狂詐近百萬 法院判2年11月原因曝

    2026/05/16 18:44 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理馬來西亞藉鄭姓男子詐騙案，判應執行2年11月，刑滿後驅逐出境。（記者陳冠備攝）

    彰化地院審理馬來西亞藉鄭姓男子詐騙案，判應執行2年11月，刑滿後驅逐出境。（記者陳冠備攝）

    馬來西亞籍鄭姓男子以觀光名義來台，卻加入詐團擔任提款車手，短短5天在彰化多個鄉鎮市ATM提領贓款近98萬元，有18人受害。彰化地檢署具體求刑20年。彰化地院審理後，依犯三人以上共同詐欺取財罪判18罪，合計22年3月徒刑，應執行2年11月，刑滿後驅逐出境，另須賠償2名被害人共約18萬元。

    判決書指出，鄭男原本在馬來西亞從事殯葬業，月薪約馬幣2000元（約新台幣1.6萬元），去年7月加入詐欺集團後，以假觀光方式來台犯案。該集團鎖定喜愛追星、購買偶像商品的民眾，在社群平台Threads假冒買家或賣家，佯稱販售或贈送偶像周邊商品，誘騙被害人匯款至指定人頭帳戶。

    2025年7月20日至24日期間，鄭男由徐姓成員駕車載送，在彰化多地超商、郵局及金融機構ATM提領贓款，也曾獨自前往便利商店提款，以機動方式躲避警方查緝。短短5天內共提領近98萬元，並從中抽取1%作為報酬。

    直到有被害人察覺遭詐報警，全案才曝光。檢方偵結後認為鄭男涉案情節重大，且受害人數眾多，具體求刑20年。

    彰化地院審理時，鄭男坦承犯行。法官認為，他參與詐團造成18名被害人財產損失，嚴重危害社會安全，依三人以上共同詐欺取財罪共18罪、各處1年至1年6月不等徒刑，合計22年3月，應執行有期徒刑2年11月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

    此外，陳姓及李姓被害人另提附帶民事求償，法院也判鄭男須分別賠償14萬9879元及2萬9985元。

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