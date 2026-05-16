草屯8旬翁失蹤6天找到機車 百人搜救、抽乾附近池水仍無所獲

尋獲李翁機車地點附近有一個大水池，消防人員調抽水機抽乾池水，但仍無所獲。（民眾提供）

草屯鎮84歲李姓老翁11日騎機車到坪頂山上筍園採桂竹筍失蹤，警、消、民間搜救經6天搜尋，今天在草屯、中寮交界區域找到其機車，近百名搜救人員集結，連草屯鎮長簡賜勝也到場，大家以放射線分組搜尋，連附近一處水池都調抽水機抽乾，仍無所獲，搜救人員不放棄，明天將出動搜救犬協助，希望能找到人。

據透露，老翁因有三高和失智，家人已很久不讓他獨自騎機車上山採筍，11日他想騎機車上坪頂筍園，家人不同意，他表示要出去走走，即騎著機車出門，過中午後仍不見人影，家人遍尋不著才報警。

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李老先生失蹤後，包括草屯警消、義消、民間搜救團體，每天都出動往坪頂與中寮方向找尋，除地面搜尋，也出動空拍機，今天是第六天，搜救人員大集結，近百人上午在坪頂集合，草屯鎮長簡賜勝到場向搜救人員致意，感謝那麼多人投入搜救工作。

上午10時左右，其中一組人在坪頂土地公坑往中寮鄉方向，一處較平坦的草叢找到李老先生的機車，搜救人員縮小搜尋區域，由該處往外找尋。由於14日草屯下了1天的雨，李老先生機車和車上袋子等物品都沒有被雨淋過的痕跡，研判是昨天才騎到該處停放。

機車停放不遠處有個大水池，為了怕老翁不慎跌入水池，消防人員調來3部抽水機抽池水，惟到下午水幾乎抽乾也未有所獲。

搜救人員明天會再持續搜尋，並申請搜救犬加入行列，借助搜救犬的靈敏嗅覺協助找人。

李姓老翁的機車16日在草屯坪頂與中寮鄉交界區域被發現，機車和物品都沒有被雨淋過的痕跡，研判15日天氣放晴後才停在該處。（李桂杏里長提供）

11日騎機車出門的李姓老翁，家人在各臉書社團貼尋人啟事。（民眾提供）

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