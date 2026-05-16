醫材女業務網交「ABC男友」 慘淪詐團洗錢人頭帳戶

刑事警察局預防科今提醒民眾小心，避免受騙。（刑事局提供）

台北市1名30歲醫材女業務，今年3月間透過臉書平台的社群相親活動媒合，認識自稱美國華僑的周姓「ABC」男子，隨後便在對方每日噓寒問暖的甜言蜜語攻勢下，發展為情侶關係，上月底對方以要給予20萬人民幣（台幣約90餘萬元）當女友未來1個月的生活費為由，騙取5個銀行帳戶、提款卡，結果立即淪為詐騙集團的洗錢人頭帳戶，遭警方通知到案，她始知受騙上當；刑事警察局預防科今提醒民眾小心，避免受騙。

刑事局表示，今年3月間，被害人在臉書廣告看到優質ABC相親活動，經由臉書平台媒合一位自我介紹為ABC（在美國出生、接受美國教育長大的華人後代）的周姓男子，兩人加LINE後，對方聲稱自己從小在美國長大，不擅講國語，故2人皆以英文傳訊聊天，期間周男表達在早年投資有成，現已有房有車、財富自由，爸媽希望他找一個同文同種的華人伴侶，遂而來台相親，未來將共同赴美生活。

請繼續往下閱讀...

之後，2人每日聊天，迅速發展為情侶關係，也相約外出碰面過1次，上月底周男藉口有投資的稅務問題要回一趟美國，並表示願意將近期投資獲利的20萬人民幣支付給被害人當未來1個月的生活費，但因金額過大，需要她提供5個銀行帳戶分別匯款。

被害人信以為真，提供了自己名下的3個和跟哥哥借用的2個銀行帳戶給對方，對方後續又以香港外匯管理中心要做金流查證為由，要求她先寄出這5個帳戶的提款卡給指定銀行人士，以便確認帳戶乾淨，上月20日被害人自便利商店寄出5張金融卡，該5個帳戶隨即被當作人頭帳戶匯入詐騙款項；3天後，警方陸續接獲民眾報案，馬上將這些帳戶凍結，並通知被害人到案，被害人才恍然大悟，但對方已無法聯繫上，目前台北市警局正偵辦中。

刑事局提醒，近年來「假相親、真詐騙」案件仍持續發生，犯罪態樣慣用「ABC華人」、「財富自由的海外成功人士」等精心包裝身分，透過每日關心問候逐步建立信任，然近期詐騙手法的演變不再要求對方「穩賺不賠的投資」或「投資出金需借款繳保證金」等騙取財物，而是以「欲匯款給對方當生活費」為名，誘使被害人提供銀行帳戶、寄出提款卡，讓戀愛腦的被害人成為詐騙集團洗錢的工具，故民眾需特別小心，切勿陷入騙局。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法