半夜玩電腦轉頭驚見賊！ 爬窗怪客留DNA賴不掉

阮男去年兩度深夜爬窗潛入住宅行竊，得手2萬1600元。因撞見屋主，嚇到逃跑且窗框殘留DNA落網，遭判1年6個月徒刑。（民眾提供）

半夜玩電腦轉頭，竟在自家3樓跟闖空門的竊賊四目相交！台男一名阮姓男子專挑透天厝爬窗潛入行竊，落網後否認犯案，但警方比對DNA確認相符，台南地方法院依加重竊盜等罪，判阮男1年半。

​去年7月23日凌晨3時許，阮男將車停在台南市安南區周邊，徒步走進防火巷尋找目標。他發現張姓男子住處有機可趁，從1樓後方廁所窗戶攀爬入內搜刮。阮男分別在廚房椅子上的褲子錢包、客廳衣架外套及2樓桌上紅包內，共竊得現金2萬1600元，隨後駕車逃逸。

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​同年8月24日凌晨1時許，阮男再度犯案。他將車停在東區自由路附近，徒步至吳姓男子住處，從1樓餐廳後方窗戶潛入。當阮男一路搜刮至3樓時，直接撞見尚未就寢、正在房間用電腦的吳男。阮男嚇得立刻狂奔下樓，從原窗戶攀爬逃竄，未能竊得財物。

​警方調閱監視器畫面，並由鑑識人員在吳男住處窗框採集棉棒檢體。經DNA比對確認與阮男相符，循線將其逮捕。院檢調查，阮男有盜匪及竊盜前科，前年底甫假釋期滿，卻不思正道取財再度犯案。面對確鑿證據，阮男於審理期間對犯行坦承不諱。

​法官審酌，阮男侵入住宅行竊嚴重危害居家安全。考量其認罪且節約司法資源，依踰越窗戶侵入住宅竊盜既遂罪判有期徒刑1年2個月；未遂罪判10個月。合併定應執行有期徒刑1年6個月，犯罪所得2萬1600元沒收，全案可上訴。

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