性侵泥醉女性友人！2人赤裸在床上被她室友撞見敗露 賠400萬獲緩刑

男子護送泥醉的女友人回住處，趁她毫無反抗能力之際性侵得逞。（情境照）

高雄男子邀約女友人到餐酒館用餐暢飲到隔日凌晨，護送泥醉的女友人回住處，趁女子毫無反抗能力之際性侵得逞。直到女子的室友深夜回家開門，目睹兩人光溜溜躺在床上，當場掏出手機拍照存證，並質問男子身分，嚇得男子落荒而逃，男子被依乘機性交罪起訴，因罪證確鑿，被告坦承犯行，同意以400萬元和解，被判處1年10月，緩刑5年。可上訴。

判決指出，A男與甲女為朋友關係，2023年9月26日邀約甲女外出用餐，兩人從19時許先後到兩家餐廳用餐、飲酒，直至翌（27）日凌晨，由Ａ男陪同不勝酒力、意識不清之甲女，返回甲女位在高雄市左營區租屋處。Ａ男竟利用甲女酒醉而不能且不知抗拒之際，逕自脫去甲女衣褲性侵得逞。

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直到甲女室友返回租屋處，發覺Ａ男與甲女均赤裸躺在床上，立刻持手機拍照，並質問Ａ男之身分，惟Ａ男嚇到未回應即離去，待甲女清醒後，經室友告知始末，才得知遭好友性侵，憤而提告。因罪證確鑿，被告坦承犯行，同意以400萬元和解。

橋頭地院認被告已有適度彌補告訴人所受損害，並於本院審理期間遵期履行調解條件，告訴人亦願原諒被告並給予其附條件緩刑之宣告，判處1年10月，緩刑5年。

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