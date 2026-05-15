高雄警車左轉未讓直行車 女警開車擊落騎士挨罰

警方左轉時未禮讓對向直行的騎士，造成騎士被警車撞飛送傷。（民眾提供）

高雄市三民區自由一路與同盟一路口，今（15）日上午10點半發生警車與機車碰撞車禍，三民二分局林姓女警（35歲）開車欲前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院途中，於該路口左轉時撞上對向直行謝女（34歲）的機車，導致騎士送傷送醫。

據了解，林姓女警今早處理交通事故，因傷者被送往高醫，當時欲前往高醫進行筆錄等後續事宜，上午開著警車沿同盟一路往西至自由一路口要左轉時，與對向直行的謝姓女騎士發生碰撞，造成謝女手腳輕微擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

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三民二分局指出，現場由三民一分局派員到場指揮疏導交通並進行事故測繪，雙方皆無酒駕情事。初步研判係林姓警員轉彎車不讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，處600至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

對於本次交通事故，三民二分局將依警察人員駕車安全考核實施要點及交通大隊分析肇因結果，研擬林員行政責任，並持續要求員警執行勤務時確實遵守交通規則，同時加強員警駕駛安全教育及防禦駕駛觀念，以維護用路人安全，避免類似情形再次發生。

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