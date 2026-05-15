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    大熱天車站前路口鋪棉被席地打瞌睡 警方:依法可開罰500元

    2026/05/15 14:17 記者陳文嬋／高雄報導
    謝男大熱天於鳳山火車站前路口鋪棉被席地打瞌睡。（民眾提供）

    謝男大熱天於鳳山火車站前路口鋪棉被席地打瞌睡。（民眾提供）

    高雄市謝姓男子大熱天不在家睡覺，竟於鳳山火車站前曹公路與協和路口，鋪棉被席地打瞌睡，影響人車通行，民眾PO往「阿伯在路中間睡覺不行哦」；警方據報戒護謝男送醫，並勸說謝男不得影響交通，可依違反道路交通管理處罰條例開罰500元。

    鳳山警方今天近中午接獲民眾通報，一名男子於鳳山區曹公路與協和路口攤開棉被坐在道路中央，影響往來車流，並引發民眾關注。

    好心民眾於社群網路PO文，稱「阿伯中午不在家睡覺吹冷氣，在馬路中間睡覺不行哦」，提醒經過鳳山火車站附近民眾減速慢行。

    警方據報趕赴現場處理，赫見53歲謝姓男子將棉被鋪在路口，整個人席地坐在路中央，現場人車往來頻繁，所幸未發生車禍，但謝男行為已影響交通安全。

    警方現場實施交通疏導與安全警戒，勸說謝男不得影響交通，並戒護謝男就醫，以確認沒有受傷或中暑。

    鳳山警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款規定，行人於交通頻繁道路任意坐、臥、蹲、立等足以妨礙交通之行為，可處500元罰鍰，呼籲民眾守法。

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