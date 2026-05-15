洗衣店錯拿衣服相約歸還 他遲到1小時爆發當街鬥毆

監視器拍下4人當街鬥毆。（記者徐聖倫翻攝）

洗衣服洗到進警局！新北市樹林今日凌晨1時許發生鬥毆，19歲黃姓男子不滿日前在洗衣店洗好衣服，卻被另一位27歲的黃姓男子誤拿，雙方相約在中山路某速食店「面交」歸還。不料錯拿的這方不僅讓對方苦等一小時，還拒絕賠償損失，雙方連同友人共4人爆發2對2鬥毆。樹林警分局獲報後強力介入，20分鐘內將4人全數逮捕，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

​據了解，19歲黃男日前在蘆洲自助洗衣店發現衣物失蹤，報警後確認是27歲黃男誤拿。雙方私下相約今日凌晨0時面交，失主黃男找來簡姓友人一同準時赴約，怎料對方竟直到凌晨1時才帶著張姓友人姍姍來遲。

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​失主黃男見對方「拿錯還敢遲到」，當場要求現金賠償，對方卻雙手一攤拒付，火藥味瞬間引爆。雙方從口角演變為肢體衝突，在速食店前上演全武行，驚動路人報警。

​樹林警分局據報派員趕抵，現場已空無一人，隨即調閱監視器展開攔截圍捕，不到半小時便在保安街加油站攔截誤拿衣物的黃男一方，並通知另一方到案。儘管雙方事後互不提告傷害，但街頭暴力零容忍，警方詢後仍將這4名火氣大的男子依法送辦。

警方趕抵，將4人全數帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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