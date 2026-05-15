高雄2男酒後小吃部打架1傷 雙雙送辦

警方將楊男帶所偵辦。（民眾提供）

高雄市楊姓男子與蔡姓男子不認識，酒後於鳳山區一家小吃部打架，過程中蔡男先徒手攻擊楊男，楊男持酒瓶回擊，造成蔡男頭部撕裂傷送醫縫合，雙方均提出傷害告訴，警訊後將2人依傷害罪嫌送辦。

鳳山警分局五甲所昨天深夜23時許接獲民眾報案，指稱鳳山區善士街一處小吃部發生打架糾紛，警方獲報後立即派遣警力，趕赴現場處置，以釐清案情。

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警方調查，57歲楊姓男子與47歲蔡姓男子於鳳山區善士街一間小吃部飲酒用餐，雙方原本互不相識，席間疑因酒後言語問題發生口角，進而演變為肢體衝突。

過程中，蔡男先徒手攻擊楊男，楊男則持現場酒瓶回擊，造成蔡男頭部撕裂傷，所幸意識清楚，經救護人員協助送醫縫合治療，無生命危險。

警方據報到場時現場衝突已平息，將楊男帶回所內釐清案情，並通知相關人員到案說明。

由於雙方均表示提出傷害告訴，警詢後將2人依傷害罪嫌函請高雄地方檢察署偵辦。

鳳山警方呼籲民眾飲酒應適量，切勿因一時情緒衝動發生暴力衝突，遇有糾紛應保持理性，避免因不當行為觸法，警方對於暴力行為也將依法嚴正究辦。

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