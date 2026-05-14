台中醫美爆「半裸互拍」爭議！女員工控被逼拍胸照 「這原因」不起訴

市議員林祈烽質疑醫美診所以員工訓練由為逼女職員半裸互拍。（林祈烽提供）

台中一間醫美診所爆出「女員工半裸互拍胸部照」爭議，引發外界譁然，檢方偵查後認定證據不足，裁定不起訴，關鍵原因在於，多名證人均證稱該拍攝屬於診所內部教育訓練，員工可自由拒絕，且無證據顯示主管曾以恐嚇、權勢或強迫手段要求拍攝，難以構成刑法中的妨害性隱私及不實性影像罪。

員工可拒絕教育訓練 未強迫

經查，A女擔任台中一家美學診所總監，遭診所女員工（化名小美）指控，於2025年4月間要求小美與同事兩人一組，使用診所相機及私人手機互拍胸部影像，作為模擬隆胸手術前拍攝訓練，質疑以職權施壓拍攝性隱私影像，憤而提告。但A女到案後全盤否認，強調診所有隆胸療程，護理師需學習使用3D攝影設備為患者拍攝術胸部影像，才安排員工互相練習拍攝流程，且事前已在LINE群組通知「需練習3D拍照臉、胸、腹」，員工也回覆「收到」，若有人當場表示不願意，並不會強迫。

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多人證稱 照片隨後刪除

檢方進一步傳喚多名在場員工作證表示，當天確實是教育訓練，大家穿著內褲、貼胸貼進行互拍，是因先前替病患拍攝時操作不熟，才需要先行練習，員工即使拒絕也不會影響工作或遭處分，因此大家並未提出異議，且拍攝完成後，手機及相機內照片均會刪除，並未留存散布，檢方認為，從現有證據來看，無法證明A女以迫使員工拍攝性影像，認定犯罪嫌疑不足不起訴。

雖然刑事部分告一段落，但台中市議員今天議會質詢並要求市府全面清查，市長盧秀燕也表示，將要求衛生局與勞工局研議更明確的拍攝規範，避免類似爭議再度發生。

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