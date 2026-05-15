男殺妻拿幼子擋「國民法官」 一審烏龍誤植、二審依法退件

依國民法官法，一審如果維持國民參審就不可以抗告。一審廖信僑涉殺妻，以媒體報導會導致幼子有陰影為由，拒絕國民法官審理，一審駁回後，文書雖誤植可抗告，但無法改變法律效力，二審認為抗告不合法駁回。（記者王捷攝）

廖信僑殺害吳姓妻子由國民法官審理，他憂媒體報導致幼子受創，向一審聲請「不行」國民審判遭駁回，但一審裁定卻烏龍誤植「可以抗告」，二審裁定駁回，依國民法官法認定，只要一審決定繼續用國民法官，被告就不准抗告，就算不小心寫了「得抗告」也一樣。

廖男主張，吳妻患有身心疾病，並育有幼子，案發當日他為制止對方威脅才失手鑄錯，因國民法官案件具高度社會關注，進入審判程序後新聞媒體會詳盡報導，父親殺害母親的事實若遭大篇幅揭露，幼子在同儕與親友間將面臨議論，造成難抹滅的負面影響，對家屬造成二次傷害，基於保護未成年子女身心發展，本案符合國民法官法中不適當的事由，一審雲林地方法院裁定駁回，但在裁定最後卻誤加了可以抗告的條件。

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二審高等法院台南分院提出，依國民法官法相關規定，可以起抗告的範圍，僅限在法院裁定「不行」國民參與審判的情形。

國民法官法第6條第1項規定，法院裁定「不行」國民參與審判的情況，換成職業法官審理的程序，總共有5個理由，難以公平審判、國民法官有生命安全疑慮、案子太複雜要審非常久、被告「全部認罪」且案情單純，最後一個，也是廖男主張的理由，「其他不適合的狀況」，但一審沒有採用。

一審法院裁定駁回聲請，意即維持續行國民法官審判，台南高分院強調，不能因為一審的文書作業疏失，寫了可以抗告，就能改變法律規定，所以依法駁回，全案維持國民法官審理。

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