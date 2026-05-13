男子恐嚇連署罷免賴士葆志工「我一個打4個」 二審維持無罪

周男當街恐嚇罷免志工雖被起訴，但一審、二審皆判無罪。（圖擷取自「台派女神」網紅徐閉臉書）

台北市周姓男子去年4月1日晚間，見黃姓志工等人連署罷免國民黨立委賴士葆，竟心生不滿，高舉手上飲品嗆說：「妳要不要我潑妳，讓妳知道這不是咖啡」、「來啊，我一個打你們4個」等，被台北地檢署依違反公職人員選罷法等罪嫌起訴，一審台北地院判無罪。檢察官不服北院判無罪提起上訴，高等法院今駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。

檢警調查，4月2日晚間7時許，周男見到黃女等4人正在連署罷免賴士葆，而心生不滿，先是高舉手上飲品嗆說：「妳要不要我潑妳，讓妳知道這不是咖啡」、「你要我試嗎？」周男隨後持飲品朝4人接近咆哮稱：「來啊，我一個打你們4個」而被告。

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檢方認為，選罷法「妨害他人為罷免案提議罪」的立法理由是「保障罷免案自由進行」，自應以罷免案的自由進行與秩序是否受到影響，為既遂、未遂判斷標準，黃男所為已影響連署案自由進行及現場秩序，已達既遂程度，因此依「以其他非法方法妨害他人為罷免案的連署」罪嫌及刑法恐嚇罪嫌起訴。

一審台北地院認為，周男相關言行是為爭辯、嗆聲，並展示手中飲品非咖啡，難認涉犯恐嚇危害安全罪，或具有妨害罷免連署犯意，因此判決無罪。

高院認為，周男是因不滿連署活動占用騎樓、影響超商營業而與對方發生口角，其言論屬爭辯、嗆聲，靠近對方則是為展示手中飲品並非咖啡，難認具有恐嚇犯意；且雙方當時情緒激烈、氣勢相當，告訴人等4人也未顯露畏懼，因此認定犯罪不能證明，駁回檢方上訴，檢方可再上訴。

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