狠母將剛出生男嬰從11樓推下慘死 出庭主張「生母殺嬰」求緩刑

台中夏姓女子（左）去年11月剛產下男嬰，和男嬰生父吵架後，竟將他從11樓推下慘死，台中地院今天開庭，夏女主張觸犯「生母殺嬰罪」爭取緩刑。（民眾提供）

台中一名夏姓女子（23歲），前年11月28日凌晨3點多，在房間產下一名足月男嬰，因和男嬰的生父爭吵，一氣之下竟將剛出生的兒子，以毛毯包裹放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃，雖緊急送醫仍因全身多處骨折不治，台中地檢署偵辦後，依成年人故意對兒童為殺人罪起訴，台中地院今天開庭，夏女辯稱觸犯的是刑度較低的「生母殺嬰罪」而非「殺人罪」，並主張情堪憫恕、爭取緩刑。

台中太平一處社區，前年11月28日凌晨3點多，有一名剛出生的男嬰，被發現墜落社區花圃，男嬰媽媽的乾爸、乾媽發現，趕緊將男嬰送醫急救，但送醫後發現全身多處骨折出血、臟器損傷死亡，原以為是單純意外，不過醫護人員認為傷勢不單純通報市府社會局，經深入追查才發現竟是一樁狠心的生母殺兒案。

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檢警調查，夏女和莊姓男子交往，先在2023年9月生下長女，兩人後來在2024年3月分手，不過當時夏女已經懷有身孕，並在前年11月28日凌晨3點多，在太平區住處11樓的房間內，順利產下足月的男嬰，不料卻和莊男爭吵，一氣之下，以毛毯包裹有生命跡象的男嬰，先放置在11樓房間窗框，再將男嬰向外推落，墜落社區花圃不治，台中地檢署偵辦後，依成年人故意對兒童為殺人罪起訴。

台中地院今天召開準備程序，夏女的辯護人表示，夏女否認犯行，對於客觀事實不爭執，但認為應改依刑法第274條第1項生母殺嬰罪論罪。並主張刑法第59條情堪憫恕，希望替夏女爭取緩刑。

審判長陳鈴香整理本案爭點，包括是否構成殺人罪或生母殺嬰罪，以及是否有適用刑法第59條情堪憫恕，還有是否得以緩刑，將擇期再召開準備程序庭。

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