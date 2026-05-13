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    國道快官交流道未繫安全帶 扯出販毒案！賣家被判16年

    2026/05/13 12:09 記者顏宏駿／彰化報導
    男子因未繫安全帶被國道警方攔查，扯出一宗毒品交易，賣家被判16年。（資料照）

    男子因未繫安全帶被國道警方攔查，扯出一宗毒品交易，賣家被判16年。（資料照）

    一宗毒品交易，竟然因為買家未繫安全帶而揭發！張男在彰化毒品交易後開國道三號返家，結果要上快官交流道時，因未繫安全帶被警方攔查，車上查獲海洛因、安非他命毒品，他供稱以1萬9000元向何男購得，警方循線找到何男的鐵皮屋，現場剛好有監視器，兩人交易畫面被拍下，何男辯稱是交付槍支，沒有毒品交易，但不為法官採信，遭判處16年徒刑。

    判決書指出，前年10月7日晚間張男在何男的鐵皮屋進行毒品交易，張離開後於10月8日凌晨1時許，在國道3號北向202公里快官交流道入口處，因未繫安全帶遭國道警方攔查，當場查獲其持有海洛因1包（淨重3.38公克）、甲基安非他命1包（淨重約3.17公克），以及手槍1支、彈匣2個、子彈14發等違禁品。

    警方循線找到何男的鐵皮屋，從監視器發現7日當晚10時50分張男進入鐵皮屋內，隔天清晨零時47分離開，車行路線及時間剛好與其被國道警方查獲的時間吻合，雖然監視器未拍到雙方交易畫面，但何男仍被移送法辦。

    審理時，張男稱交易過程為一手交錢、一手交貨，對方從隨身包包取出毒品交付給他。何男在警訊時，承認以毒品交換手槍，後改稱「借槍」或「不讓對方白跑一趟才給毒品」，在法庭上更辯稱無販賣毒品意圖。

    法院審酌證據，認為被告的說法明顯與事實不符。最初為卸責，把毒品推給已故之人，之後又辯稱以物易物或無償給予，證詞反覆，無法採信。考量被告前有毒品前科，卻不知悔改，認定其犯行惡性非輕判處16年有期徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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