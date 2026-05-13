花蓮吉安掩埋場火警！現場水源不足 灌救至凌晨撲滅

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉光華垃圾掩埋場去年才發生火警，昨晚再度傳出火災，起火點位於資源回收區拆解區，火舌不斷竄出。由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救，直到今天凌晨0點多才全部熄滅，鄉長游淑貞表示，將研擬與自來水公司與水利單位協調，未來能增設供水設施，避免無水可用窘境。

花蓮縣消防局表示，昨晚8點多獲報後立即出動6個單位、6輛消防車及38名人員搶救，到場時火勢已明顯燃燒；由於垃圾掩埋場堆置大量可燃廢棄物，火勢控制不易，現場除布設水線外，也出動怪手協助翻挖垃圾，同步降溫與滅火，避免火勢持續悶燒延燒，火勢直到今天凌晨0點完全撲滅，消防弟兄善後到凌晨1點多才陸續收隊。

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游淑貞說，起火區域為資源回收區的拆解區，近期花蓮連日降雨，理論上不應出現自燃起火，因此懷疑可能與回收物中夾雜鋰電池有關。她提醒民眾，兒童玩具、行李箱或部分塑膠器具內若含有鋰電池，回收前務必妥善分類，避免在拆解過程中發生危險。

游淑貞提到，穩定水源對火災搶救相當重要，雖然場內設有蓄洪池與蓄水池，但面對大型垃圾火警，水量仍不足，目前鄉公所將進一步與自來水公司及農田水利單位協調，希望未來能在掩埋場周邊增設供水設施，提升消防應變能力。

光華垃圾掩埋場去年9月曾發生火警，當時廢棄物燃燒超過1天1夜才完全撲滅，昨晚大量濃煙也從南往北飄散，除影響附近居民生活，也往北影響下風處光華村、仁安村等地，許多民眾聞到濃厚塑膠燃燒異味，環保局昨晚也出動進行空氣品質監測。

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。（記者王錦義攝）

花蓮吉安鄉垃圾掩埋場資源回收區拆解區今晚傳出火警，由於現場缺乏水源，消防員利用河川抽水及尋找周邊消防栓灌救。（記者王錦義攝）

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