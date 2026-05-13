確認「廠商代刀」 ？台中榮總名醫楊孟寅、鄭文郁主任等5人遭起訴

台中榮總今年1月驚爆醫師讓醫材商進入手術室「代刀」，台中地檢署今天將楊孟寅、鄭文郁與3位醫材商起訴。（記者陳建志攝）

台中榮總今年1月爆出神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁主任，容留廠商在手術室代刀，台中地檢署調查後今天偵結，指出楊孟寅、鄭文郁在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商進入手術室代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費，依涉犯醫師法及詐欺取財等罪嫌，對5人提起公訴，並建請法院對楊孟寅、鄭文郁從重量刑。

中檢調查，楊孟寅、鄭文郁分別擔任台中榮總神經醫學中心腦腫瘤神經外科主任、微創性神經外科主任，均為醫學中心資深醫師，但2人為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，於執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、林姓、林姓等3名醫材廠商進入手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，嚴重危害病患生命、身體安全及醫療品質。

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中檢指出，楊孟寅、鄭文郁等5人，明知相關手術由不具醫師資格者執行，依法不得申請健保給付，卻隱匿「廠商代刀」事實，向衛福部健保署申領診察費及手術費。且未向病患如實告知手術過程中有不具醫師資格的廠商人員執行核心醫療行為，進而支付高額自費醫材及手術費用，合計詐得196萬7039 元 。

中檢表示，楊孟寅、鄭文郁等5人，均犯醫師法之非法執行醫療業務及刑法欺取財等罪嫌，其中楊孟寅、鄭文郁身為醫學中心資深醫師，受病患高度信任，竟罔顧病患生命、身體安全，將高度專業且具不可逆風險的核心醫療行為，委由不具醫師資格的醫材廠商從業人員代為執行，嚴重踐踏醫療尊嚴及病患權益，其中楊男之前因執行醫師業務有詐欺犯行經緩起訴處分，建請對2人從重量刑。

至於陳姓等3位醫材商，因已經繳回犯罪所得，且坦承犯行，建請量處適當之刑。

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