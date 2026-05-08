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    首頁 > 社會

    宜蘭手遊口角剪刀奪命 檢方偵結依殺人罪起訴

    2026/05/08 09:54 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市警方在現場採集事證。（警方提供）

    宜蘭市警方在現場採集事證。（警方提供）

    宜蘭市今年3月發生一起打手遊起口角剪刀奪命案，48歲林姓男子不滿被魏姓友人懷疑偷耳機，竟持剪刀刺向對方胸口致死，案發後林男還回租屋處爛醉大睡。宜蘭地檢署今日偵結，認林男犯行明確，依殺人罪嫌提起公訴。

    檢警調查，48歲林姓男子曾任鐵工，目前無業，且有竊盜及毒品前科。今年3月14日凌晨，邀約居無定所的魏姓友人在便利商店打手遊「原神」，隨後轉往林男位於宜蘭市復興路的租屋處續戰並飲酒。期間魏男懷疑耳機遭林男偷走，雙方爆發激烈口角，魏男憤而甩門離去。

    林男在酒精催化下愈想愈氣，竟隨手抓起一把剪刀追出巷口，對著魏男大聲咆哮「就是要給你死」，隨即持剪刀尖端刺入魏男胸口，導致魏男當場失血過多。案發過程被鄰居目擊報警，林男行兇後曾自行撥打一通電話報警稱「有人倒地快死了」，隨後返回住處，陷入酩酊大醉。

    魏男送醫傷重不治，警方隨後鎖定林男涉嫌重大，由宜蘭警分局長呂文廷坐鎮攻堅，破門時發現林男正呼呼大睡，並在屋內起獲作案剪刀及毒品吸食器。林男直到酒醒接受訊問，才驚覺闖下大禍。

    宜蘭地檢署檢察官張鳳清獲報指揮偵辦，並向法院聲請羈押林男獲准。檢方於今天偵查終結，認林男涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，依法提起公訴，全案同步移審宜蘭地方法院。

    刺死友人的林男遭警制伏。（警方提供）

    刺死友人的林男遭警制伏。（警方提供）

    林男持刀行凶畫面被監視器拍下。（警方提供）

    林男持刀行凶畫面被監視器拍下。（警方提供）

    林男被警方依殺人罪嫌移送。（警方提供）

    林男被警方依殺人罪嫌移送。（警方提供）

    警方破門攻堅逮捕林男。（警方提供）

    警方破門攻堅逮捕林男。（警方提供）

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