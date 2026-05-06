台中大雨 婦人停車忘關後車廂險成「小水池」

台中市警察局第五分局員警巡邏發現車主忘關後車廂，因大雨滂沱，為免後車廂淪為小水池，趕緊幫忙車主關上。（圖由民眾提供）

劉姓女子將轎車停在台中市松竹車站附近，人離開後，卻忘了關後車廂門，由於當時正下大雨，台中市警察局第五分局員警巡邏經過，發現雨水一直滴進後車廂，若再不關上，後車廂恐成「小水池」，甚至於有被竊走的風險，經確認車主不在場後，趕緊幫忙將後車廂關上，並通知劉女，劉女才知自己一時迷糊忘記關後車廂門。

昨天上午11時左右，台中下起滂沱大雨，第五分局松安派出所警員洪偉哲及黃正佑，巡邏行經松竹車站附近時，看到1輛白色轎車後車廂開著，認為可能是車主冒雨在搬運物品，並沒有特別注意。

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但越接近白色轎車，員警越覺得奇怪，因車內沒有人，也未在附近沒有看到車主，但雨水一直滴進後車廂，如果再不關上，很有可能會成為「小水池」，甚至於有被竊走的風險。

員警在白色轎車前方停留幾分鐘，確認車主不在場後，幫忙將後車廂關上，並電話通知劉姓女車主（41歲），劉女接到員警電話通知後相當驚訝，才知自己一時迷糊忘記關後車廂門，幸好裡面沒有貴重物品，很感謝員警的幫忙，員警笑稱，如果任憑雨水滴進，後車廂就可以儲水養魚了。

第五分局表示，維護民眾財產安全是職責之一，在日常巡邏中也會多加留意周遭環境與異常情況，適時為民服務，提供協助。

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