10月男嬰疑遭生父撞頭、塞木箱致死 生母作證說詞反覆

台中一名10個月大男嬰，疑遭廖姓生父凌虐致死，今天開庭傳前妻作證，驚爆前夫曾指示串供。（民眾提供）

台中一名10個月大男嬰，疑遭廖姓生父抓頭撞地板還塞木箱致死，台中地院國民法庭本週開庭審理，法官今天傳男嬰生母作證，曝光前夫發現兒子死亡後，曾要求照他的說詞向檢警說明串供，不過針對男嬰當天回到家是否有從和室摔下來？還有當天白天是否有餵男嬰吃東西？出現前後說法不一的狀況，生母強調事發已2年，記憶已模糊，相關疑點仍需進一步釐清。

中檢起訴指出，廖男（27歲）與甘女（23歲）是夫妻，前年6月離婚，8月相約到廖男在台中東區租屋處幫女兒慶生，同月22日凌晨1點多，2人帶小孩買消夜返家，由甘女帶女兒到房間睡覺，廖男陪10月大的兒子在和室房間睡覺。

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沒想到兒子凌晨4點多哭鬧，廖男不顧他頭部尚未發育完成，先是打他巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，並把他塞進木箱罰站後，獨自回房間睡覺。甘女直到當天下午5點多，才發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，不過仍在當晚7點多，因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解，宣告不治。

台中地院國民法庭今天開庭，法官傳男童的生母作證，生母坦承男童死亡前2天，在南投老家有從椅子摔下來，造成額頭瘀青，並說，額頭兩個黑點可能是自己抽菸抱他燙到，另又說22日當天凌晨2點多洗澡時，有聽到東西掉下來的聲音，詢問前夫後表示男嬰從和室摔下來，不過當時活動仍正常，但此說法和當初偵訊筆錄有出入。

此外，國民法官詢問當天白天有餵男嬰吃東西嗎？生母表示，有餵兩個小孩吃早餐和午餐，這和當初做筆錄時，男嬰母親表示自己當天睡到下午，兩個小孩都沒有吃東西說法有出入，公訴檢察官特別提示筆錄，詢問這是否應該是前一天的事？不過生母還是認為這是當天發生。

生母並驚爆，自己很怕前夫，前夫也曾打過她，因此發現兒子死掉後，前夫曾要求依照他的說法跟警方、救護人員說，前夫當時還幫兒子換衣服，不過後來自己有跟檢警坦承，重新做筆錄；但廖男當庭否認有指示前妻串供。

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