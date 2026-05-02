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    偷吃人妻偷拍裸照還錄激情音檔 「小王」東窗事發下場出爐

    2026/05/02 09:57 記者林宜樟／嘉義報導
    蔡姓男子發現妻子外遇，要求吳男賠償60萬元，嘉義地方法院判吳男賠償蔡男20萬元。（情境照）

    蔡姓男子發現妻子外遇，要求吳男賠償60萬元，嘉義地方法院判吳男賠償蔡男20萬元。（情境照）

    嘉義陳姓女子與吳姓男子外遇，吳男卻未經同意拍攝陳女裸露照，還錄下兩人發生性行為的聲音；此事被陳女的先生蔡姓男子發現，提出民事損害賠償告訴，要求吳男賠償60萬元；嘉義地方法院認為吳男與陳女有不正當關係，侵害蔡男與陳女婚姻本質，判吳男賠償蔡男20萬元。

    法院判決書指出，陳女與蔡男育有3個孩子，結婚10餘年，然而吳男明知陳女有婚姻，仍在前年某日與陳女在嘉義市一間汽車旅館發生性行為，並趁陳女沒注意，用手機拍攝陳女裸露照片，同時竊錄2人性行為的聲音。

    蔡男得知此事，認為吳男行為動搖他與妻子之間忠誠、互信基礎，足以破壞婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，侵害配偶關係身分法益，情節重大，應負侵權行為責任，求償60萬元；吳男對侵害配偶權行為不爭執，但認為60萬元精神慰撫金過高。

    法官審理認為，吳男為成年人，有相當社會經驗，對已婚者交往份際應有適當認識，明知陳女有婚姻關係，仍與陳女發生性行為，影響蔡男與陳女之間忠誠、互信基礎，干擾、侵害婚姻本質，情節重大；審酌兩造身分、地位、經濟狀況，考量蔡男於精神上所受煎熬，判吳男賠償20萬元。

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