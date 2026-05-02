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    首頁 > 生活

    國5北上恐塞到半夜！連假第二天國道18處地雷路段

    2026/05/02 08:18 即時新聞／綜合報導
    今天是勞動節連續假期第2天，高公局預估國道交通量為平日年平均的1.2倍，並預判今日國道將出現18個地雷路段，國5北上路段更可能從下午1時一路壅塞至午夜，提醒用路人提前上路。（資料照）

    今天是勞動節連續假期第2天，高公局預估國道交通量為平日年平均的1.2倍，並預判今日國道將出現18個地雷路段，國5北上路段更可能從下午1時一路壅塞至午夜，提醒用路人提前上路。（資料照）

    今天是勞動節連續假期第2天，高公局預估國道交通量為平日年平均的1.2倍，並預判今日國道將出現18個地雷路段，國5北上路段更可能從下午1時一路壅塞至午夜，提醒用路人提前上路。

    今天進入連假第2天，高公局預估今天國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量上看54百萬車公里，同樣為平日的1.2倍。預估今日除了出遊車潮，也將湧現北返車流。

    高公局研判，今天國道將有18處易塞路段，其中南向及東向部分，包括國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南港系統至頭城；以及國10鼎金系統至燕巢系統。

    至於北向及西向易塞路段，則包括國1西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口、圓山至大華系統；國3竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5宜蘭至坪林；國4潭子系統至豐勢；國6東草屯至霧峰系統；以及國10仁武至左營端。

    高公局也呼籲，西部國道南向用路人儘量於上午6時前或中午12時後出發；國5南向建議於清晨5時前或下午5時後上路。至於西部國道北向方面，南部地區建議於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發。而國5北向則建議於上午9時前出發，以節省寶貴時間。

    今日國道也會實施多項疏導措施，包括清晨5時至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時針對國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制。

    另外在收費措施方面，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率並再打8折，另於凌晨0時至5時暫停收費，並配合開放路肩、替代道路及匝道儀控等措施。

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