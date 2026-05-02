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    台9線凌晨變「溜冰場」 白粉散落綿延300公尺

    2026/05/02 09:55 記者黃明堂／台東報導
    台9線台東鹿野段大量白色粉末灑落路面。（記者黃明堂翻攝）

    台9線台東鹿野段大量白色粉末灑落路面。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣鹿野鄉台9線昨天凌晨大量疑似麵粉的掉落物散布於路面，大量白色粉末讓道路宛如「溜冰場」，將使行經該路段車輛出現打滑失控的險象。所幸關山警察分局鹿野分駐所接獲通報後，迅速派遣三部巡邏車前往處理，第一時間完成警戒與初步排除，並持續守望現場，有效防止交通事故發生。

    鹿野分駐所副所長郭恒嘉表示，於昨天凌晨1時57分許，接獲勤指中心通報指出，在鹿野鄉臺9線336.5公里處，路面出現大量掉落物，疑似為麵粉，導致過往車輛抓地力不足，行車風險升高。隨即率同警員劉珊甄、林孟謙及馮文威等人火速趕赴現場查看。抵達後發現，現場散落約數10包、每包20公斤裝的麵粉袋，部分已破裂，麵粉鋪灑於南下車道，綿延長度約達300公尺，對行車構成高度風險。

    面對突發狀況，員警先行將未破裂之麵粉袋搬移至路旁，並設置交通錐及哈雷登警示燈提醒來車減速，同步進行交通疏導。由於現場缺乏即時清掃機具，員警臨機應變，徒手利用大型長方形木板，將路面麵粉一段段「推」往路旁草地，減少粉塵覆蓋範圍，降低車輛打滑機率。

    另為儘速恢復道路安全，同時也聯絡關山工務段，請求派遣機具與人員到場協助清理。工務段表示，已通知相關廠商前往處理，但因時值深夜，仍需時間趕赴現場。鹿野分駐所考量路面仍殘留麵粉粉塵，恐持續影響行車安全，遂由巡邏員警於現場持續守望與警戒，確保用路人安全通行。郭恒嘉指出，所幸整起事件並未造成任何交通事故或人員傷亡，順利將風險降至最低。另針對掉落物來源，郭恒嘉表示，後續將調閱周邊路口監視器影像，釐清是否有車輛未妥善固定貨物導致掉落，並依相關規定追究責任與裁罰，以維護道路使用安全。

    台9線台東鹿野段大量白色粉末灑落路面。（記者黃明堂翻攝）

    台9線台東鹿野段大量白色粉末灑落路面。（記者黃明堂翻攝）

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