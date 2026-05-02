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    首頁 > 國際

    稱與伊朗敵對行動「結束」不撤軍 川普嗆：說美國沒贏就是叛國！

    2026/05/02 10:18 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普週五致信國會領導人，稱與伊朗的敵對行動已經「結束」，他還暗示「戰爭權力法」違憲，顯示川普想藉此強化自身論點，主張不需國會授權即可繼續維持這項衝突。（路透）

    美國總統川普週五致信國會領導人，稱與伊朗的敵對行動已經「結束」，他還暗示「戰爭權力法」違憲，顯示川普想藉此強化自身論點，主張不需國會授權即可繼續維持這項衝突。（路透）

    美國總統川普週五致信國會領導人，稱與伊朗的敵對行動已經「結束」，他還暗示「戰爭權力法」違憲，顯示川普想藉此強化自身論點，主張不需國會授權即可繼續維持這項衝突。後續他在佛州發表談話時，更直言那些聲稱美國並未在伊朗戰爭中「獲勝」的言論形同「叛國」，並嗆「伊朗根本連半點軍隊都不剩了」。他也直言「我們不會提前撤軍，然後讓問題在3年後再次出現」。

    1973年的「戰爭權力法」雖規定，總統在通知國會美國參與軍事行動後，必須在60天內撤軍結束戰爭，或取得國會批准宣戰或授權動武；總統若提出要求，則60天期限可再延30天。但戰爭部長赫格塞斯於4月30日在參院軍事委員會的聽證時主張，美伊戰爭實際上已因4月7日的停火生效而暫停。

    川普週五在致信國會領導人的信函裡也再度宣稱，與伊朗的敵對行動已經「結束」，他主張自4月7日下令停火以來，美伊軍隊之間未發生任何交火，始於2月28日針對伊朗發動的「史詩狂怒行動」已經「結束」。他強調該行動符合他保護美國公民和美國國內外利益的責任，也符合美國國家安全和外交政策利益，並稱自己不必遵守這項戰爭權力法案，因為4月7日與伊朗達成的停火協議暫停了此類義務的時限。

    川普週五在離開白宮前也對媒體表示，他無意就此次軍事行動尋求國會批准，他也暗示《戰爭權力法》完全違憲，並指「以前從來沒有人要求過這項法案。它也從未被使用過。為什麼我們要例外？」

    外媒報導分析，川普的主張凸顯了他對「戰爭權力法」的另一種解讀，而這種解讀正受到法律學者和民主黨人的強烈反對。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）質疑，這是一場非法戰爭，共和黨人每多一天繼續縱容這場戰爭，就意味著生命受到威脅、混亂加劇、物價上漲，而這一切最終都將由美國民眾買單。

    在致信國會領導人後，川普週五在佛羅里達州發表談話時更指出，「我們會妥善處理這件事，不會提前撤軍，然後讓問題在3年後再次出現」。川普也批評，激進左派聲稱「我們沒有贏，我們沒有贏」，但他強調「有人說美國沒有贏得對伊朗的戰爭是『叛國』行為」，並直呼「他們（伊朗）已經沒有軍隊了，這簡直難以置信」。

    外媒報導指出，川普先前曾多次聲稱，美國摧毀了伊朗海軍，並強調美國封鎖進出伊朗港口的船隻。但目前伊朗依然對荷姆茲海峽保持影響力，也並未因美國封鎖而鬆口要放棄核武。

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