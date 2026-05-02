大甲人注意！甲埔大道速限50 網酸：剛通車就變搶錢大道？

甲埔大道通車不到一個月，用路人質疑車道狹窄。（記者張軒哲攝）

深受台中海線地區居民期待的「甲埔大道新建工程」4月9日通車，但近期用路人質疑速限僅50公里，近期發現有移動式測速照相設備，很容易超速挨罰。對此，大甲分局今日澄清，只是派員會勘跟測試，沒有舉發，目前也還沒有罰單，

為紓解大甲區及外埔區甲后路、甲東路車潮，台中市建設局推動「甲埔大道新建工程」，全長約2.75公里，路寬15公尺，2022年4月開工，今年4月9日正式通車，近期用路人紛紛提出建言，除了機車族認為少了機車道，導致汽機車爭道，雙線道狹窄，超車危險，副駕駛座的輪胎容易擦撞人行步道的分隔道，更多民眾在意速限僅50公里，近期有民眾發現人行道架設移動式測速照相設備，疑似取締交通違規，感覺市府在搶錢。

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台中市政府建設局表示，甲埔大道實體分隔人行道及車道，引導減速，以降低交通事故率；此外，車道配置雙向各2車道，車道寬度依據《公路路線設計規範》與《市區道路及附屬工程設計標準》規劃為2.8至3公尺，相關工程均依規施作，呼籲民眾勿超速，注意行車安全。

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