「皮克敏贈品」之亂 嘉義市府修訂發放規則平息民怨

「Pikmin Bloom迷你散步」在嘉義市引爆熱潮。（資料照）

任天堂手遊「皮克敏」與嘉義市「2026嘉義藝術節」，昨起舉辦「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，但昨天因10點開始發放的贈品卻在9點半已發完，玩家到嘉義市政府文化局的臉書及「皮克敏」的官方社群留言抗議，更有許多民眾抱怨網路不順；嘉義市政府今天（2日）回應，已重新調整發放方式、排隊動線，並與電信業者保持密切聯繫，針對8大點位做頻寬調整，今天電信訊號車進駐嘉義公園，持續掌握現場動態，做好任何因應。

市府針對「嘉義藝術節 × Pikmin Bloom 迷你散步活動」公告，今、明2天在嘉義公園的發放活動流程如下：

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號碼牌發放：每日早上9點開始發放號碼牌。於現場依排隊順序發放，發完為止。

贈品領取：每日早上10點開始憑號碼牌領取。需持當日號碼牌，於號碼牌上的時間至指定地點領取「活動地圖」與「皮克敏遮陽帽」（每一帳號限領一份號碼牌）。

市府表示，號碼牌僅限本人帳號領取，號碼牌數量有限，發完即止；未取得號碼牌者，恕無法領取贈品；地圖與皮克敏遮陽帽為一組發放，恕不拆開領取；請依現場工作人員指示排隊及領取，以維護活動秩序；如遇天候或其他不可抗力因素，活動內容將視情況調整，並以現場公告為準。贈品數量有限，造成不便請見諒。

嘉義市政府公告調整領取贈品動線。（嘉義市政府提供）

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