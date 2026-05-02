流浪三腳「斑斑」身世坎坷！一個眼神讓賴清德感動帶牠回家

斑斑。（資料照）

一隻曾在野外誤觸捕獸夾、被迫截去一條腿的流浪狗「斑斑」，憑著求生意志從死亡邊緣爬回來，最終在愛狗人協會的悉心照料下康復，甚至獲得總統賴清德領養、入住官邸，成為台灣最受矚目的「第一寵物」。然而就在這隻三腳毛孩安穩度日之際，前台北市長柯文哲之妻、小兒科醫師陳佩琪，卻在臉書公開以「殘障三腳狗」稱呼牠，令各界譁然。

斑斑的故事，說來令人鼻酸。斑斑是一隻米克斯（Mix）犬，今年約5歲，牠原本在屏東一帶流浪，不幸誤中了山區常見的「山豬吊」（一種鋼索陷阱），因為傷勢嚴重，導致牠的左前肢被迫截肢，從此成了一隻只有三條腿的狗狗。

請繼續往下閱讀...

2024年6月，賴清德出席屏東縣動物之家揭牌活動，在現場一眼看見這隻腳步有些蹣跚卻充滿生命力的小傢伙，當場心生憐愛。「當時一看到牠，我就想要帶牠回家。」賴清德事後說。當年8月，賴清德親自為斑斑佈置官邸新居，備好睡窩、水碗、餐具與玩具，副總統蕭美琴也特地送上寵物食品表示祝賀，就連斑斑專屬造型蛋糕也一應俱全，風光「入厝」。

屏東縣長周春米發文說，斑斑是個陽光又愛笑的孩子！賴總統2024年6月30日來到屏東動物之家親自認養。當時總統說：「雖然牠少了一隻腳，但眼神充滿渴望」，當場決定要帶斑斑進總統官邸！斑斑也是動物之家公認的好脾氣擔當，總是搖尾巴討摸摸，真的很乖！謝謝總統，給了斑斑一個幸福的家。

斑斑身世令民眾同情，但卻無端變成政治攻防工具。網友也直呼「台灣早在1997年就廢除『殘障』這個歧視用語，換成身心障礙，貴為醫師的您不知道？」「斑斑三隻腳清清白白，某人四肢健全卻腳上有料。」更有人直言：「斑斑沒有電子腳鐐，但你先生有。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法