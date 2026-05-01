騙走姐妹印鑑誆辦存款解約 基隆女偽造遺產分割協議書「獨吞房產」被判刑

張姓女子假借要辦理母親遺產中的定存單解約，向2名姐妹索取印鑑章後，偽造「遺產分割協議書」將母親留下的房產登記在自己名下，被法院判處4月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市張姓女子在母親過世後，假借要辦理母親遺產中的定存單解約，向2名姐妹索取印鑑章、印鑑證明後，偽造「遺產分割協議書」，將母留下的雲林房產全部登記在自己名下。基隆地院近日審結，依行使偽造私文書罪判處張女4月徒刑，並宣告沒收該不動產的不實登記。

判決指出，張姓女子的母親2016年8月過世，留下位於雲林縣斗六市的一處土地及建物，應由張女及其手足等4人共同繼承；張女明知未取得其他兄弟姊妹同意獨攬房產，於同年10月間向姊、妹謊稱需要辦理母親名下的定期存款解約手續，騙取2人交付身分證、印鑑章及印鑑證明。

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張女拿到印鑑章後，並未拿去辦理存款解約，而是擅自製作「遺產分割協議書」，在繼承人欄位偽簽2名姊妹的姓名，並盜蓋印章，造假全體繼承人皆同意房產由張女1人獨得的假象。隨後，張女持這份偽造的協議書，將雲林房產過戶至自己名下。

隔年，張女在辦理她胞兄喪事期間，向姊、妹提到，哥哥有同意把母親留下的房產過戶給她；經姊妹追查後，才發現母親留下的房產已變成張女所有，憤而向檢察官具狀提告。

法庭審理時，張女否認犯行，辯稱當時姊妹2人都有一同前往地政事務所辦理，且大哥也口頭答應要把房子給她。張女更宣稱：「如果她們沒在場，我怎麼辦得成過戶？」並要求法院調閱當時的監視錄影畫面，以示清白。

法官審理發現，地政事務所監視器畫面早已過保存期限，張女要求的證據根本不存在。此外，法官發現該協議書上的簽名筆跡與張女極為相似，且張女在偵訊時對「誰簽的名」說詞反覆，顯然是卸責之詞。

法官認為，不動產價值不菲，家屬對於存款尚且要求平分，沒道理無條件同意將高價房產送給被告。基隆地院考量張女謀取私利、損害其餘繼承人權益，且犯後態度不佳，依行使偽造私文書罪判處4月徒刑，得易科罰金12萬元。

法官特別在主文中宣告，沒收該筆不動產所有權人的「不實登記」。待判決確定後，檢察官將發函地政機關塗銷該登記，房產將回復為全體繼承人「公同共有」的狀態，張女不僅得面臨刑責，最終也無法獨吞房產。

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