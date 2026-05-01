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    首頁 > 社會

    法律無假期 澎湖馬公警五一勞動節前夕破獲天九牌賭場

    2026/05/01 10:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公警分局根據線報，勞工節前夕破獲天九牌賭場。（馬公警分局提供）

    馬公警分局根據線報，勞工節前夕破獲天九牌賭場。（馬公警分局提供）

    勞動節連假自今（5月1日）起開始一連3天，澎湖觀光迎來第1個尖峰時段。但法律沒有假期，馬公警分局在勞工節前夕，根據情資進行跟監埋伏，一舉破獲隱身在鐵皮屋的天九牌職業賭場，帶回1萬餘元賭資及17名賭客，警訊後賭客依社維法裁處，現場負責人則依賭博罪移送法辦。

    馬公警分局調查指出，昨天晚間9時55分許，接獲情資指稱馬公市興仁里一處鐵皮屋內疑有聚眾賭博情事，隨即調派警力前往查處，當場查獲林姓男子於現場經營天九牌賭場，並查獲16名賭客正在聚賭，警方當場將相關人員帶回偵辦。

    警方表示，現場查扣抽頭金新台幣1萬3000元、天九牌4副、瓷碗1個、骰子157顆及點鈔機2台等證物。全案經詢後，賭客依違反《社會秩序維護法》第84條規定裁處，繳納罰金後敕回；林姓負責人則依刑法賭博罪移送台灣澎湖地方檢察署偵辦。

    由於以往澎湖天九牌職業賭場，都在農曆春節除夕至初二間開賭，並選擇在人煙罕至廠區或郊外聚賭，但此次則在鄰近澎湖機場附近住宅區，並刻意利用連假前夕，企圖掩人耳目。馬公警分局強調，法律無假期，對於各類賭博犯罪將持續強力掃蕩，絕不容許違法行為滋生。

    現場查扣賭具、賭資，隨案移送澎湖地檢署偵辦。（馬公警分局提供）

    現場查扣賭具、賭資，隨案移送澎湖地檢署偵辦。（馬公警分局提供）

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