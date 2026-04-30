他在自家工寮驚見焦屍 竟疑似是失聯數日好友

警方將工寮圍起封鎖線，工寮鐵皮上清火燒痕跡雖不大，但清晰可見。（記者徐聖倫翻攝）

新北市三峽驚傳離奇命案，洪姓男子長期將位於正義街的工寮借給王姓友人居住，洪男本週一前往拜訪時，雖發現屋內有不明火燒痕跡，卻誤以為對方僅是外出。直到今上午，洪男請人入內清掃時，赫然在斷垣殘壁中驚見一具全身焦黑的遺體，嚇得連忙報警。由於死者已被燒得面目全非，身分及確切死因仍待檢警進一步比對釐清。

​據了解，三峽區正義街巷弄內的鐵皮工寮由洪男提供給60歲王男棲身，洪男向警方表示，27日曾前往工寮找人，當時雖發現屋內有火燒痕跡，但王男常常外出不在，當下未見人影也不以為意。直到昨傍晚，洪男見王男的機車始終停在原位，驚覺有異才前往派出所報請協尋。

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豈料，今上午洪男委託工人前往工寮整理環境，正當清理到一半時，竟在廢墟中發現一具蜷縮的焦屍，現場瀰漫刺鼻臭味。警方獲報到場迅速封鎖工寮，初步勘查，遺體因高溫焚燒嚴重毀損，已完全無法憑肉眼辨識五官與身分。

​雖然現場各項跡證均指向死者極可能就是失蹤的王男，但為求慎重，警方已聯繫王男家屬到場採集DNA送驗進行身分比對。目前已報請檢察官相驗，釐清這場火警究竟何時發生，以及焦屍的確切身分。

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