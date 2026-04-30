假冒投顧老師騙250萬 車手拿3千被判2年2月

台南林姓男子擔任詐欺車手，出面取款250萬獲得3千元報酬，台中地院依三人以上共同詐欺取財罪，判2年2月徒刑。（記者陳建志攝）

台南一名林姓男子（25歲），2023年加入暱稱「柯南」的詐欺集團擔任車手，該集團假冒「江季芸投顧老師」在臉書社團招攬民眾投資，一名張姓女子被騙相約在桃園蘆竹面交250萬，林男擔任車手出面取款，張女事後發現被騙報警查獲，台中地院審理時林男坦承犯行，供稱只拿到3千元報酬，依三人以上共同詐欺取財罪，判處2年2月徒刑。

中檢起訴指稱，林姓男子於2023年12月間，加入暱稱「勝贏國際-柯南」的詐欺集團擔任面交車手，該詐騙集團先在臉書社團刊登假投資股票理財廣告訊息，一名張姓女子，2024年3月瀏覽到訊息加入Line群組，對方以假冒的「江季芸投顧老師」暱稱回覆，佯稱可下載勝凱公司APP申設帳號投資股票獲利，並會派人面收投資款現金。

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張女信以為真，除下載APP申設帳號，並依指示匯款至指定帳戶，相約面交投資款，2024年4月26日上午9點，相約在桃園市蘆竹區南崁路「台茂購物中心」前公園，面交新台幣250萬元，林男依「柯南」指示前往收錢，配戴偽造的工作證，向林女收取250萬後，再搭計程車到一處停車場，以丟包方式將錢交給詐團其他成員製造斷點，張女事後發現被騙報警查獲林男。

林男在台中地院審理時坦承犯行，供稱因本件拿到3千元報酬，法官認為其參與詐欺行為危害社會秩序及廣大民眾財產法益甚鉅，考量坦承犯行態度、表示悔意，角色為聽從指令的面交車手，依三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年2月，可上訴。

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