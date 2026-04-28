大安區銀行強盜案迅速偵破 北市表揚行員與警察

市府表揚行員與警察英勇表現。（記者劉慶侯翻攝）

針對台北24日發生的銀行強盜案件，台北市政府今（28）日於市政會議中，由市長代表全體市民公開頒發感謝狀，表揚中國信託忠孝分行行員及北市警察局大安分局同仁，肯定在危急時刻所展現的冷靜應變與專業執法，成功化解危機，守護市民安全與財產。

市警局表示，案發當時情勢一度緊張，所幸銀行行員臨危不亂、處置得宜，在第一時間保持冷靜並機警應對，有效穩定現場狀況，並為警方爭取關鍵處置時間。

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隨後，大安分局員警迅速到場，立即完成部署並果斷壓制犯嫌，展現平日扎實訓練成果與高度專業能力，最終於短短15分鐘內成功控制局勢，現場無人員傷亡，鉅額款項亦分毫未失。

市長蔣萬安表示，本案能迅速圓滿落幕，仰賴民間與警方通力合作，充分展現台北市完善的治安體系與應變能力。行員的勇敢與機警，以及警察同仁的迅速反應與專業執法，都是守護城市安全不可或缺的重要力量，值得全體市民高度肯定。

警察局長林炎田表示，維護市民生命財產安全為執法首要任務，未來將持續強化警政資源投入與金融機構安全聯防機制，提升整體治安防護能量；遇有任何突發案件，警方必將迅速派遣警力到場處置。請民眾與金融從業人員保持警覺，若發現可疑情事，請立即撥打110報案，共同維護城市安全，打造更安全、安心的生活環境。

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