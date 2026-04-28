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    首頁 > 社會

    正義騎士載孩狂追肇逃男 里長助警逮人

    2026/04/28 11:47 記者林嘉東／新北報導
    新北市瑞芳區逢甲路、裕民新城路口，昨晚發生一起2台機車碰撞事故。阮姓騎士肇事後逃逸，警方今天上午通知他到案依法究辦。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區逢甲路、裕民新城路口，昨晚發生一起2台機車碰撞事故。阮姓騎士肇事後逃逸，警方今天上午通知他到案依法究辦。 （記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區逢甲路、裕民新城路口，昨晚發生一起2台機車碰撞事故，其中阮姓騎士在事故後，不僅未留在現場，查驗對方傷勢，反而騎車離開現場，還好路過熱心民眾見狀，不顧後方載著小孩，一路緊跟肇逃的阮男後方，並拍下肇逃影片，加上當地里長也熱心提供事故地點監視器畫面，讓警方以車追人，逮到阮男依法究辦。

    新北市瑞芳警分局與瑞芳消防分隊昨晚10時06分接獲報案稱，逢甲路與裕民新城路口發生2台機車碰撞事故。警、消人員趕抵現場後，發現29歲陳姓騎士的肩膀及大腿有多處擦挫傷，所幸檢視傷勢後並無生命危險，隨即協助送醫治療，不過，卻未見另名機車騎士。

    陳男告訴警方，他與另一台機車碰撞後，2車紛紛倒地，他起身後，對方就騎車逃逸，也未打電話報警。還好，陳男起身後有1名路過的騎士，發現車禍肇逃，不顧後方載著小孩，騎車一路緊跟，以車上行車紀錄器拍下該名騎士肇逃路徑後，報警追查。

    當地里長接獲里民通報後，也調出肇事路口監視器提供給警方，警方隨即於今天上午通知33歲阮男到案，初步認定沒有酒駕與毒駕情事，全案依阮涉犯肇事逃逸等罪嫌偵辦中，至於詳細的事故責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    瑞芳警方呼籲，民眾在交通事故發生後應依規定留在現場處理並通報警察，若造成人員受傷而逃逸，將觸犯刑法肇事逃逸罪。

    新北市瑞芳區逢甲路、裕民新城路口，昨晚發生一起2台機車碰撞事故。阮姓騎士肇事後逃逸，警方今天上午通知他到案依法究辦。（記者林嘉東翻攝）

    新北市瑞芳區逢甲路、裕民新城路口，昨晚發生一起2台機車碰撞事故。阮姓騎士肇事後逃逸，警方今天上午通知他到案依法究辦。（記者林嘉東翻攝）

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