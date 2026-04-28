450萬便宜賣2萬 警破仿冒勞力士精品手錶地下工廠侵權8千萬

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲販售、改造仿冒名錶地下工廠，起出仿冒勞力士、百達翡麗及理查米勒等精品手錶61支，侵權達8千萬。（記者陳建志翻攝）

刑事警察局智慧財產權偵查大隊去年從臉書，發現有人販售大量未經商標權人同意授權的勞力士等精品名錶，經暗中蒐證後，去年10月底先查獲陳姓主嫌（27歲），接著再查獲位於屏東的地下工廠逮捕負責改造維修的蘇姓男子和雷姓女子，共查獲仿冒勞力士、百達翡麗及理查米勒等精品手錶61支、零組件300餘件，其中單價最高的一支原廠賣450萬，陳男僅賣2萬多，訊後依違反商標法罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊去年發現陳姓男子在臉書社團販售仿冒的精品手錶，經暗中蒐證，發現陳男從中國進口仿冒名錶後對外販售，經送交在台商標權利代理人辨識後確認是仿冒品，去年10月29日持搜索票前往陳男在台中太平的住處搜索，當場查獲仿冒的勞力士、百達翡麗及理查米勒等精品手錶。

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向上溯源發現，陳男對外宣稱「提供原廠復刻手錶商品販售、加工改裝」，與在屏東的地下工廠合作，提供改裝和維修服務，旋即在屏東逮捕負責改裝的蘇姓男子（51歲）和寄送的雷姓女子（53歲），全案共查扣仿冒手錶61支、零組件300餘件，錶蓋、錶針、錶帶裝卸工具等改造加工器具1批及犯罪手機3支等相關證物，訊後依違反商標法罪嫌，將3人移送台中地檢署偵辦。

警方發現，陳男等人從中國進口仿冒手錶後，先送至蘇男的地下工廠進行改裝，讓手錶質感看起來更好後對外販售，現場查扣的仿冒手錶，真品單價由新台幣30萬元至數百萬元不等，仿品販售價格僅8000元至2萬6000元間，與真品價差數十倍至上百倍，其中一支最貴的理查米勒名錶，原廠售價約450萬，陳男僅以2萬多元賣出，全案經估算侵權市值超過8000萬元。

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲販售、改造仿冒名錶地下工廠，起出仿冒勞力士、百達翡麗及理查米勒等精品手錶零件。（記者陳建志翻攝）

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲販售、改造仿冒名錶地下工廠，其中最貴的一支理查米勒名錶，原廠售價約450萬。（記者陳建志翻攝）

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