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    首頁 > 社會

    金門盧男發監前夕疑畏罪「潛」逃出境 檢發拘票逮人入監

    2026/04/28 11:35 記者吳正庭／金門報導
    金門盧男發監前夕疑畏罪「潛」逃出境，金門檢署依法發出拘票，對盧男訊問後發監執行。（記者吳正庭攝）

    金門盧男發監前夕疑畏罪「潛」逃出境，金門檢署依法發出拘票，對盧男訊問後發監執行。（記者吳正庭攝）

    金門盧姓男子犯案發監執行前夕畏罪「潛」逃！金門地方檢察署今天表示，盧男企圖利用泅泳偷渡出境，顯有逃亡規避審判及執行事實；地檢署接獲通報，立即依法核發拘票，交由海巡署艦隊分署第9海巡隊將盧男拘提到案，訊問後發監執行。

    金門地檢署表示，接獲海巡署金馬澎分署第12巡防區通報在金門海域發現盧姓男子在烈嶼鄉貴山海域，企圖以手持式推進器的泅泳方式非法偷渡至中國。經查盧男除因涉犯詐欺案件經金門地方法院判決有期徒刑7年6月，目前上訴2審中，之前還因違反個人資料保護法案件判刑確定，將於4月28日到案執行，未料，盧男畏罪竟準備偷渡，顯有逃亡規避審判及執行的事實。地檢署接獲海巡署通報，為免盧男趁隙脫逃，隨即依刑事訴訟法核發拘票，交由9海巡隊立即將盧男拘提到案，發監執行。

    金門地檢署主任檢察官葉子誠說，金門地理環境特殊，地檢署與海巡、警察等邊境執法機關建有緊密的通報機制，對於任何企圖規避司法執行、偷渡的不法分子，地檢署必將從嚴、從速處理，絕不寬貸。

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