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    首頁 > 社會

    遭友刺胸搶毒 男子拔刀反殺23刀刺死對方定讞刑期曝

    2026/04/28 11:09 記者張文川／台北報導
    最高法院判決定讞。（記者張文川攝）

    最高法院判決定讞。（記者張文川攝）

    新北市男子陳世峯拒絕昔日獄友沈男索討海洛因毒品，沈男竟持藍波刀偷襲打算搶毒，一刀刺進他的右胸，陳拔出藍波刀反擊，猛力砍刺沈的頸、胸等要害共23刀致死，事後辯稱是正當防衛，歷審都認為他下手過重而不採信，但考量已賠償和解，一審、二審皆判12年6月徒刑，最高法院駁回陳男上訴定讞。

    判決書指出，現年55歲的陳世峯與死者沈男本是武陵外役監的「獄友」，出獄後，因陳持續提供免費少量的海洛因給沈解癮，雙方持續保持聯絡。

    2023年10月20日下午5時，沈男到陳男的新北市租屋處取得少量海洛因施用後，再度開口索討海洛因遭拒。

    隔天上午10時，沈男趁陳男側躺在床上滑手機之際，持藍波刀刺擊陳的右胸，陳認為，沈不顧先前多次提供少量海洛因給他的恩惠，竟打算搶毒，情緒失控暴怒，先拔出刺進他右胸的藍波刀，再與沈從床上扭打至客廳。

    陳男拿起藍波刀猛力砍、刺沈男的頭、臉、頸、胸部等要害多達23刀，導致沈男大量出血當場死亡。事發後，陳打電話給鄭姓友人稱他遭沈持刀攻擊受傷，鄭緊急撥打119報案。

    新北地院國民法官法庭認為，陳男案發後致電鄭時，僅提及遭沈男持刀刺傷，未提自己刺殺沈男，目的是希望鄭男叫救護車來救自己，不符合自首規定，但考量陳男已和沈的家屬和解，且已履行和解條件，依殺人罪判刑12年6月。

    陳男一路上訴，高等法院、最高法院皆維持原判定讞。

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